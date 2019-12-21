В Харьковском горсовете состоится заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций

21 декабря 2019 г. 11:00
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Сегодня, 21 декабря, в Харьковском горсовете состоится заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На заседании будут рассмотрены такие вопросы:

1. «О мерах профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний».
2. «Об основных направлениях работы по выполнению плана укрытия населения города в мирное время и особый период».
3. «О мерах по созданию городской системы централизованного оповещения населения города об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций».
4. «Об организации проверок состояния пожарной  безопасности в квест-комнатах, расположенных на территории города».

Заседание назначено на 12:00.

 

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