В Харьковском горсовете состоится заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций

Сегодня, 21 декабря, в Харьковском горсовете состоится заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На заседании будут рассмотрены такие вопросы:

1. «О мерах профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний».

2. «Об основных направлениях работы по выполнению плана укрытия населения города в мирное время и особый период».

3. «О мерах по созданию городской системы централизованного оповещения населения города об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций».

4. «Об организации проверок состояния пожарной безопасности в квест-комнатах, расположенных на территории города».

Заседание назначено на 12:00.