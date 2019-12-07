В харьковском госпитале наградили раненых военных

В Харькове в военно-медицинском клиническом центре Северного региона 6 декабря состоялось награждение военнослужащих, получивших ранения на Донбассе.

Как сообщили в информационном агентстве Минобороны Украины, награды военным вручил министр обороны Андрей Загороднюк, прибывший в Харьков.

Андрей Загороднюк поблагодарил армейцам за их мужество и жертвенность, отметив, что героические поступки и подвиги современных защитников Украины является ярким примером для подражания последующим поколениям и пожелал воинам скорейшего выздоровления и возвращения к своим близким и родным.

По случаю Дня Вооруженных Сил Украины министр вручил раненым ведомственные награды и денежные сертификаты на сумму 10 тысяч гривен.

Министр пообщался с медицинским персоналом и посетил воинов, находящихся на реабилитации.

Награды из рук министра также получили и лучшие специалисты учреждения.