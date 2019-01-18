В харьковском госпитале проходят лечение бойцы, раненые под Троицким

Военный «Урал» обстреляли 16 января под Троицким. На один из опорных пунктов как раз привезли продовольствие и воду.

Противотанковая управляемая ракета врага попала в грузовик именно тогда, когда его разгружали. Рядом с машиной в тот момент находились военные.

Руслан Татусь, командир 72-й отдельной механизированной бригады:

В результаті обстрілу 5 військових отримали поранення. Два знаходяться в тяжкому стані, 3 отримали поранення середньої тяжкості. 5 військовослужбовців отримали травмування акубаротравми.

В Харьковский госпиталь на лечение вертолетом были доставлены семь человек. Все они сразу были обследованы. Большинство имеют легкие ранения и ушибы.

Однако одному из военных понадобилась особое внимание. Армеец был доставлен в тяжелом состоянии.

Владимир Негодуйко, начальник клиники неотложной медицинской помощи и приема эвакуации:

Дві травми були пов’язані з наслідками взривного, взривні травми, та більшість мають осколкові поранення різної локалізації. Один поранений знаходиться у відділенні анестезіології та реанімації, операція у нього була закінчена три години тому.

Сейчас жизни армейцев ничего не угрожает. Им предоставляется необходимое лечение.

На восстановление бойцам понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев. Все зависит от характера травм.

Сейчас в госпитале ожидают доставку еще троих пострадавших из-под Троицкого.