В харьковском госпитале рассказали о самочувствии раненых бойцов

Состояние двух раненых военнослужащих, которых накануне доставили в харьковский госпиталь, удовлетворительное, еще один воин остаётся в реанимации. В госпитале заверили, что раненые получают необходимое лечение.

Что касается прогнозов на выздоровление, тут медики осторожны. Говорят, больше всего времени нужно раненому, которому взрывом оторвало часть стопы.

Вертолеты аэромедицинской эвакуации накануне дважды заходили на посадку в Харькове. Доставили трех раненых из двух участков фронта.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

Вчера в Часовом Яру на каталке вывезли к машине. С машины меня на каталке перенесли на борт вертолета , аккуратненько приподняли тело и вперед головой ,как и положено, занесли в вертолет. Доставили, знаете, как ребенка, подняли на руках. Я даже не почувствовал не взлёт, не посадку…

У всех военнослужащих, рассказали в госпитале, взрывные ранения. Двух доставили с шестьдесят пятого мобильного госпиталя. Один - с ранением головы, другой - с огнестрельным осколочным переломом левой локтевой кости. Второй раз военные медики привезли в Харьков раненого из зоны подчинения Мариупольскому госпиталю. У него в результате взрыва оторвало часть стопы. Сколько времени понадобится на его выздоровление и реабилитацию, медики прогнозировать не берутся

СЕРГЕЙ ШИПИЛОВ, ведущий хирург Северного региона

Той поранений, який отримав травму стопи, цей строк досить тривалий. Тому що рана велика, там задіяні як м’язи, так і кістки. Тому формування культі буде досить тривалим, і потім вже наступний етап - буде підготовка до протезування

Сейчас все обследованы и проходят лечение.

Всего с начала сентября в харьковский госпиталь привезли четырех раненых.