В харьковском госпитале от ранений в ООС умер комбриг 128-й ОГШБр

Как сообщили в генеральном штабе ВСУ, около 4 часов утра 19 ноября, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона остановилось сердце командира 128 отдельного горно-пехотной бригады Евгения Коростелева.

Отмечается, что тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

По официальным данным, командир 128 бригады полковник Евгений Коростелев подорвался на мине во время обхода передовых позиций в районе Новотроицкого, недалеко от третьего участка разведения сил у Петровского.

12 ноября комбриг был доставлен в госпиталь, где ему пришлось ампутировать правую стопу и левую голень. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, в тяжелом, но стабильном состоянии. К сожалению, долго после полученных травм боец прожить не смог.

Ранения также получил офицер 128 ОГШБр.