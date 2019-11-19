В харьковском госпитале умер раненый на Донбассе командир 128-й бригады ВСУ

Комбриг Евгений Коростелев умер сегодня ночью после недели пребывания в реанимации. 12 ноября он и несколько его подчиненных подорвались на мине недалеко от собственных позиций. У Евгения травмы оказались тяжелыми, к тому же ему пришлось ампутировать часть ноги.

Сергей Шипилов, исполняющий обязанности ведущего хирурга Северного региона, полковник

Права нижня кінцівка внаслідок вибуху була ампутована на рівні верхньої гомілки, на цьому рівні вона і залишилась до кінця. Ліва кінцівка була ампутована на рівні нижньої кінцівки гомілки.

В течение всего времени, которое Евгений находился в Харьковском военном госпитале, он был на искусственной вентиляции легких и в себя не приходил.

Сергей Шипилов, исполняющий обязанности ведущего хирурга Северного региона, полковник

Його серцева діяльність підтримувалась постійно проведенням розчинів газопресорів, які утримували тиск, тому в останні два дні розвинулась висока гіпертонія, яка була проявом ось цього різкого ускладнення збоку легень. І так близько 4-ї ранку його серце зупинилось були проведені реанімаційні заходи, але вони були неефективні.

Евгений родом из Западной Украины. Вдовой осталась жена, а двое детей- сиротами. Назначение командиром 128-й бригады он получил лишь несколько месяцев назад. До этого был начальником артиллерии и заместителем командира десантной бригады.

Его раненые собратья находятся в этом же госпитале в состоянии средней тяжести.