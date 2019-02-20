В харьковском метро активисты пропускают пассажиров за 5 гривен (видео)

В харьковском метро активисты заблокировали турникеты и пропускают пассажиров в метро за пять гривен.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, публикуя соответствующие фото и видео.

«Прямо сейчас неизвестные забаррикадировали турникеты в метро Университет и пропускают всех по 5 грн.», - говорится в сообщении.

На месте присутствуют активисты Харьковского антикоррупционного центра, журналисты и полиция.

По информации очевидцев, пассажиры оставляют деньги на стойке при входе на станцию метро «Университет».

Напомним, 6 февраля Харьковский исполком принял решение о повышении стоимости проезда в городском электротранспорте: метро – по 8 гривен, трамвай и троллейбус – по 6 гривен.

Активисты обжаловали данное решение Исполкома в суде.

19 февраля Харьковский окружной административный суд решил приостановить действие новых тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах до рассмотрения дела по существу.

Подробности с места событий будут позже в репортаже АТН.