В харьковском метро активисты пропускают пассажиров за 5 гривен (видео)

В харьковском метро активисты заблокировали турникеты и пропускают пассажиров в метро за пять гривен.
Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, публикуя соответствующие фото и видео.
«Прямо сейчас неизвестные забаррикадировали турникеты в метро Университет и пропускают всех по 5 грн.», - говорится в сообщении.
На месте присутствуют активисты Харьковского антикоррупционного центра, журналисты и полиция.
По информации очевидцев, пассажиры оставляют деньги на стойке при входе на станцию метро «Университет».
Напомним, 6 февраля Харьковский исполком принял решение о повышении стоимости проезда в городском электротранспорте: метро – по 8 гривен, трамвай и троллейбус – по 6 гривен.
Активисты обжаловали данное решение Исполкома в суде.
19 февраля Харьковский окружной административный суд решил приостановить действие новых тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах до рассмотрения дела по существу.
Подробности с места событий будут позже в репортаже АТН.