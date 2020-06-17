В харьковском метро будут ловить нарушителей масочного режима

Полиция усилила контроль за соблюдением масочного режима в харьковском метрополитене. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области и напомнили о необходимости соблюдения требований карантина для предотвращения распространения опасной болезни на территории региона.

В связи с повышенными рисками распространения эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом COVID-19, согласно постановлению КМУ от 20 мая 2020 № 392 доступ и передвижение по территории метрополитена без одетого респиратора или защитной маски запрещен.

Инспектор сектора мониторинга отдела полиции в метрополитене Наталья Гречко рассказала, что из-за повышения количества больных на коронавирус в Украине, городская комиссия по техногенно-экологическим вопросам и чрезвычайным ситуациям Харьковского городского совета рекомендовала полиции усилить контроль за выполнением противоэпидемических требований в общественных местах и ​​городском транспорте.

Полиция призывает граждан спускаться в подземку исключительно в защитных масках. Их наличие контролируют сотрудники метрополитена и отдела полиции в метрополитене. Правоохранители проводят с гражданами разъяснительную работу, делают замечания пассажирам, которые передвигаются без масок. В отношении тех лиц, которые будут злостно уклоняться от соблюдения карантинных требований, полиция имеет право составлять административные протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен.

В отделе полиции в метрополитене также отметили, что не все граждане верно понимают смягчения карантинных мероприятий.

«Смягчение карантина не предусматривает отмену масочного режима, - отметила Наталья Гречко. - Полиция обращается к гражданам с просьбой заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты в харьковском метрополитене».