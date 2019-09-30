Иностранец краской разрисовал вагоны поезда метро:ущерб составил 25 тысяч гривен

В харьковском метрополитене иностранец краской разрисовал два вагона поезда.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 сентября на станции метро «Метростроителей» сотрудники отдела полиции в метрополитене задержали 27-летнего гражданина другого государства.

Мужчина самовольно спустился в тоннель станции и нарисовал граффити на двух вагонах.

Во время личного досмотра у него обнаружили баллончики с краской и фонарик.

Все свои действия мужчина снимал на телефон.

Согласно акту обследования общая сумма ущерба составляет 25000 гривен.

За причиненные Харьковскому метрополитену убытки на иностранца составили админпротокол об административном правонарушении по ч.1 ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП.