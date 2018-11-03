В харьковском метро обокрали женщину

03 ноября 2018 г. 11:06
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28 октября около 18:00 в полицию обратилась 39-летняя женщина. 

Она заявила, что в переходе на станции метро «Героев труда» обнаружила, что у нее пропал мобильный телефон.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, за совершение преступления полицейские задержали 40-летнего харьковчанина.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному злоумышленнику грозит наказание до трех лет лишения свободы. 

 

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