В харьковском метро обокрали женщину

28 октября около 18:00 в полицию обратилась 39-летняя женщина.

Она заявила, что в переходе на станции метро «Героев труда» обнаружила, что у нее пропал мобильный телефон.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, за совершение преступления полицейские задержали 40-летнего харьковчанина.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному злоумышленнику грозит наказание до трех лет лишения свободы.