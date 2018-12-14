В харьковском метро обокрали женщину

В Харькове за кражу мобильного телефона правоохранители задержали ранее судимого харьковчанина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на входе в станцию ​​метро «Героев Труда» 33-летний злоумышленник вытащил телефон у женщины из кармана брюк.

Потерпевшая сообщила, что к телефону были подключены наушники.

Когда мужчина вытащил телефон, женщина это заметила и запомнила его приметы.

По предоставленному описанию мужчину почти сразу задержали сотрудники полиции отдела полиции в метрополитене. Мужчина признался в краже.

У него изъяли похищенный мобильный телефон.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанный злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.