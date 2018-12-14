В харьковском метро обокрали женщину

В Харькове за кражу мобильного телефона правоохранители задержали ранее судимого харьковчанина.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на входе в станцию метро «Героев Труда» 33-летний злоумышленник вытащил телефон у женщины из кармана брюк.
Потерпевшая сообщила, что к телефону были подключены наушники.
Когда мужчина вытащил телефон, женщина это заметила и запомнила его приметы.
По предоставленному описанию мужчину почти сразу задержали сотрудники полиции отдела полиции в метрополитене. Мужчина признался в краже.
У него изъяли похищенный мобильный телефон.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас задержанный злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.