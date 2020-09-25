В харьковском метро оплатить проезд можно будет банковскими картами.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Такую систему оплаты проезда в метрополитене руководство предприятия совместно с представителями IT и банковской сферы презентуют сегодня, 25 сентября, на станции метро "Госпром".

Напомним, о том, что в Харькове планируют внедрить такую систему оплаты за проезд в метро, сообщалось в декабре 2019 года..

По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, первый аппарат будет работать на станции метро «Госпром» в тестовом режиме.

Также он сообщил, что пока систему запустят только в метро, а в дальнейшем, возможно, и в наземном электротранспорте.