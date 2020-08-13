В харьковском метро произошел конфликт между пассажирами из-за маски (видео)

В харьковском метрополитене между двумя пассажирами произошел конфликт в одном из вагонов.

Видео инцидента снял один из очевидцев, после этого оно было опубликовано в соцсетях.

Пенсионер потребовал от парня надеть маску.

"Чтоб ты подавился! - возмущенно сказал мужчина сидящему рядом молодому человеку, который был без маски на лице и в наушниках. -Ты на меня дышишь своим "ковидом"! Выйди вон из вагона!"

После этого молодой человек встал с места и отошел в сторону выхода из вагона.

Мнения пользователей соцсетей в комментариях под видео разделились. Некоторые поддержали парня:

«Ну и правильно поступил, парнишка воспитанный», - написал в комментариях под видео в городском паблике Харьков1654 в Фейсбук один из интернет-пользователей.

Другие же выразили поддержку старшему мужчине.

«А молодчику тяжело маску одеть??? Сел возле старика....воспитания ноль. Учите своих детей уважать пожилых людей», - написала другая участница обсуждения.

Напомним, как сообщалось, по состоянию на утро 13 августа в Харьковской области было выявлено 209 новых случаев заболевания COVID-19. В Украине – также новый антирекорд: за сутки 1592 заболевших.