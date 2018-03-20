В харьковском метро выявили иностранцев-нелегалов

С 21 февраля 2018 года в рамках операции «Мигрант» правоохранители обнаружили в харьковском метрополитене 11 иностранцев-нелегалов.

Об этом сообщили в отделе полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области.

В отношении нарушителей правоохранители составили 11 админпротоколов по ст. 203 КУоАП (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).

Кроме того, в отношении пятерых человек приняли решение о принудительном выдворении их из Украины.