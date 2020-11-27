В харьковском Национальном юридическом университете избрали нового ректора

В Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого избрали нового ректора.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, по результатам голосования ректором вуза стал проректор по научной работе Анатолий Гетьман.

Отметим, выборы ректора Национального юридического университета состоялись вчера, 26 ноября, на конференции трудового коллектива учебного заведения.

На место ректора юридического университета претендовали пять человек - Владимир Богуцкий, Валерий Величко, Анатолий Гетьман, Евгений Попович и Василий Россихин.

Анатолию Гетьману 62 года. Он - проректор по научной работе в Национальном университете имени Ярослава Мудрого, академик Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины.

Напомним, до этого ректором Национального университета имени Ярослава Мудрого был Василий Таций. Он руководил вузом 33 года.