В харьковском общественном транспорте будут проверять соблюдение масочного режима

Во всем пассажирском транспорте города Харькова будут ужесточаться меры по соблюдению масочного режима. Об этом сегодня, 17 августа, во время заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«В метрополитене мы проводим рейды с помощью представителей Национальной полиции и будем принимать еще более жесткие меры, чтобы соблюдался масочный режим. Мы считаем недопустимым проезд пассажиров в метро без масок, ведь только маска способна на небольшом расстоянии оградить нас от возможного заражения и распространения коронавируса. Также мы обратились к автобусным перевозчикам, чтобы там тоже соблюдался масочный режим, и полиция будет это контролировать», - отметил первый вице-мэр.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, который провел заседание комиссии, констатировал, что в мире и в Украине начинается вторая волна распространения COVID-19. В связи с этим он призвал регионы увеличить количество ПЦР-тестов, чтобы через две недели довести их ежедневное количество до 30 тыс.

Характеризуя ситуацию с тестированием в городе, Игорь Терехов сообщил, что в последнее время в Харькове и области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, и это связано как раз с увеличением количества проводимых тестов.

«Понимая ситуацию, мы обратились перед выходными к частным лабораториям, и они работали все эти дни. Стоит задача, чтобы Харьковская область проводила в день около 2 тыс. ПЦР-тестов. Это правильно, потому что раннее тестирование дает возможность выявлять заболеваемость на ранней стадии. Городские больницы полностью готовы принимать больных, есть и койки, и медикаменты. Совместными усилиями мы в состоянии полностью контролировать ситуацию. Но чтобы Харьков не перешел из «желтой» зоны в «оранжевую» или «красную», всем жителям города необходимо выполнять требования, которые предписаны санитарной службой, и это, прежде всего, масочный режим», - подчеркнул Игорь Терехов.