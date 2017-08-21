В харьковском перинатальном центре провели капитальный ремонт

В Харьковском городском перинатальном центре готовится к открытию современное отделение интенсивной терапии для глубоко недоношенных новорожденных. За средства городского бюджета помещение капитально отремонтировали и оборудовали в соответствии с международными стандартами (ISO-14644-1).

«Здесь проводится трехкратная очистка воздуха и 10-кратный воздухообмен. Реанимация оснащена самыми современными аппаратами, в одном аппарате фактически сочетаются функции трех», - рассказала главврач перинатального центра Светлана Коровай.

Оснащен центр по последнему слову медицинской техники: здесь есть современные кувезы и аппараты для искусственной вентиляции легких. Также в новом реанимационном отделении внедрят современные методики приготовления стерильных растворов для инъекций, введения лекарств и специального питания – для этих целей закупили инфузионный насос и ламинарный шкаф. Для своевременной диагностики патологии у новорожденных приобретен цифровой мобильный рентгенологический аппарат с низколучевой нагрузкой, который позволяет автоматически анализировать полученные изображения органов и систем.

По информации Светланы Коровай, в Харьковском городском перинатальном центре уже действует одна реанимация на 6 мест, однако из-за перевода сюда детей из других роддомов города и области мест не всегда хватает.

Коммунальное учреждение здравоохранения «Харьковский городской перинатальный центр» функционирует с 1999 года по адресу: г. Харьков, Салтовское шоссе, 264. В заведении оказывается медицинская помощь беременным, в том числе при невынашивании беременности и преждевременных родах - как для жителей города Харьков и Харьковской области, так и вынужденным переселенцам из Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Также медицинская помощь оказывается женскому населению Донецкой и Луганской областей. Ежегодно в учреждении принимают более 4000 родов, из которых 320-350 - преждевременные.