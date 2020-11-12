В харьковском «политехе» открыли обновленную лабораторию для проектирования роботов

В харьковском политехническом институте открыли обновленную embedded-лабораторию для проектного обучения студентов.

Как сообщили в пресс-службе НТУ «ХПИ», она оснащена специализированными системами для проектирования роботов и других умных устройств на плате «Embedded Starter Kit».

«Здесь почти 700 студентов смогут практиковаться в создании умных систем — например, проектировать роботизированную руку или даже экзоскелет», - рассказали в учреждении.

Среди направлений обучения — компьютерная электроника, embedded systems (разработка встроенного программного обеспечения), программирование микропроцессоров и микроконтроллеров, и др.

Заведующий кафедрой вычислительной техники и программирования ХПИ Сергей Семенов подчеркнул, что с помощью новой лаборатории будет организован учебный процесс, научные исследования с уклоном на роботизированные внутренние встроенные системы.

Также он отметил, что студенты смогут совершенствовать знания в электронике, системотехнике. Уникальность этих систем в том, что с их помощью можно программировать, создавать различные роботизированные системы и устройства для многих отраслей экономики.

Проект реализован НТУ «ХПИ» совместно с IT-компанией GlobalLogic, которые в январе 2019 года заключили договор о сотрудничестве.

Представитель компании GlobalLogic, младший вице-президент по инжинирингу Виктор Матусов, который является выпускником «политеха», отметил, что компания активно поддерживает развитие высшего образования.

«Это позволит будущим инженерам детально разобраться в разработке встроенных систем и создавать уникальные приборы. Например, роботизированную руку или даже экзоскелет», - пояснил он, отметив, что без поддержки образования невозможно дальнейшее масштабирование IT-индустрии.

«Мы ожидаем выпускников вузов на наших проектах, как инженеров, но обучением должен заниматься вуз. Поэтому мы помогаем, присоединяясь к обновлению программ, помогая готовить кадры среди преподавателей», - добавил Матусов.