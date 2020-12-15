В Харьковском «политехе» разработали сервис меддиагностики проблем с сердцем в режиме реального времени

В Харьковском политехническом институте разработали сервис кардиомониторинга iCardy, который позволяет в режиме реального времени диагностировать риск возникновения проблем с сердцем.

Как сообщили в пресс-службе НТУ «ХПИ», данный проект победил в конкурсе стартапов и получил получил грант в размере 25 000$ от Украинского фонда стартапов.

Итоги конкурса были оглашены 10 декабря 2020 года.

Победителей определяли представители Наблюдательного совета Фонда по результатам онлайн презентаций проектов в рамках 17-го питч-дня.

Стартапы оценивались по таким показателям: команда, рынок, целесообразность финансирования, идея, стратегия развития. Из двенадцати претендентов денежный грант получило 8 проектов, среди которых — стартап iCardy, разработанный учеными ХПИ.

Это первый в Украине доступный медицинский сервис, который позволяет объединить врача, пациента и профессиональный кардиомониторинг. Подключаясь через свой электронный кабинет, врачи могут осуществлять продолжительный мониторинг сердца — снимать с регистратора пациентов данные, которые обрабатываются в облачном хранилище и предоставляются в виде результатов. Врач может следить за состоянием своих трех пациентов в режиме реального времени с помощью мобильного приложения.

Разработчики проекта — директор Учебно-научного института энергетики, электроники и электромеханики ХПИ Роман Томашевский и аспирантка кафедры промышленной и биомедицинской электроники ХПИ Оксана Севрюкова отметили, что полученные инвестиции планируется потратить на реализацию бизнес-идеи и запуск сервиса на украинском рынке.