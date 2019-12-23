В Харьковском "Политехе" выбрали самую красивую студентку

23 декабря 2019 г. 13:31
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На главной сцене Дворца Студентов НТУ «ХПИ» состоялся грандиозный финал конкурса «Мисс ХПИ-2019». 

Об этом сообщили в пресс-службе института.

За право носить этот титул боролись 13 самых красивых и харизматичных студенток НТУ «ХПИ». 

Девушки соревновались в трех тематических дефиле и в творческом конкурсе. 

Победительницей стала студентка Учебно-научного института экономики, менеджмента и международного бизнеса вуза Виктория Давыдова, которая и завоевала Корону Мисс ХПИ-2019.

Кроме того, по итогам членов жюри первыми красавицами университета также стали:

1 вице-Мисс ХПИ - студентка факультета компьютерных и информационных технологий Анжелика Дёмочка;

2 вице-мисс ХПИ - студентка факультета социально-гуманитарных технологий Дарья Токарь.

Участницы получили сертификаты: на бесплатные часы-посещения в антикафе, маникюр и педикюр, бесплатные занятия в спортклубе, от суши бара и много других подарков от партнеров конкурса.

Организатором мероприятия выступил Студенческий Альянс НТУ «ХПИ».

 

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