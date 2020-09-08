В Харьковском «политехе» стартовала инновационная образовательная программа

7 сентября 2020 года в Харькове состоялось торжественное открытие проекта Innovation Campus от НТУ «Харьковский политехнический институт» на базе UNIT.Kharkiv.

Об этом сообщили в пресс-службе НТУ «ХПИ».

Innovation Campus — инновационная образовательная программа, разработанная командой украинских IT-специалистов в сотрудничестве с НТУ «ХПИ». Он предлагает практическое обучение по востребованным IT-технологиям.

В течение шестнадцати месяцев 250 студентов-айтишников Харьковского Политеха будут учиться по программе ucode connect.

Концепция программы — переход от декларативной схемы обучения, основой которой является получение знаний, к проектной схеме, направленной на приобретение практических навыков создания продуктов и систем. Это принципиально новая система обучения, которая обеспечивает бакалаврскую подготовку высокого международного уровня. Студенты ХПИ могут обучаться информационным технологиям, основываясь на принципах геймификации и peer-to-peer (сотрудничество на равных).

Участники проекта Innovation Campus— студенты второго курса, которые обучаются по таким образовательным программам ХПИ: программное обеспечение информационных систем, компьютерные науки и интеллектуальные системы, инженерия программного обеспечения, кибербезопасность, современное программирование, мобильные устройства и компьютерные игры.

Программа Innovation Campus рассчитана на 4 года. После первого года обучения в ХПИ (введение в специальность, изучение фундаментальных дисциплин) студенты проходят конкурсный отбор (4-х недельный марафон), чтобы стать участником программы проектного обучения (2-3-й год обучения), основанного на принципах геймификации и peer-to-peer (сотрудничество на равных). Четвертый год отведен для углубленного изучения предметов, практики и дипломной работы в НТУ «ХПИ».

Как отмечается, участниками проекта Innovation Campus НТУ «ХПИ» могут стать те абитуриенты, которые при поступлении в Политех на IT-специальности выберут первым приоритетом образовательные программы (конкурсные предложения) с пометкой Innovation Campus.