В Харьковском районе бешеная лиса покусала мужчину - в районе объявили карантин

07 января 2018 г. 11:25
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2 января дикая лиса проникла во двор жителя Мерефы и покусала его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

 Лису убили в том же дворе. При лабораторном исследовании патологического материала было установлено, что лиса была больна бешенством..

Ветеринары провели в очаге во дворе пострадавшего  противоэпизоотические мероприятия.

В районе объявили карантин и утвердили план оздоровительных мероприятий по ликвидации очага бешенства.  План предусматривает проведение вынужденных прививок домашних плотоядных животных, дезинфекцию и уменьшение численности диких кошек, собак и диких животных, в частности, лисиц.

Пострадавший госпитализирован для проведения антирабической терапии.

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