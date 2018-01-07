В Харьковском районе бешеная лиса покусала мужчину - в районе объявили карантин

2 января дикая лиса проникла во двор жителя Мерефы и покусала его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Лису убили в том же дворе. При лабораторном исследовании патологического материала было установлено, что лиса была больна бешенством..

Ветеринары провели в очаге во дворе пострадавшего противоэпизоотические мероприятия.

В районе объявили карантин и утвердили план оздоровительных мероприятий по ликвидации очага бешенства. План предусматривает проведение вынужденных прививок домашних плотоядных животных, дезинфекцию и уменьшение численности диких кошек, собак и диких животных, в частности, лисиц.

Пострадавший госпитализирован для проведения антирабической терапии.