В Харьковском районе мужчина угнал и разбил автомобиль знакомого

05 ноября 2018 г. 16:29
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4 ноября в полицию с заявлением о пропаже автомобиля «Geely» обратился 40-летний житель поселка Песочин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили лицо, причастное к пропаже авто. Им оказался 24-летний местный житель.

Парень рассказал правоохранителям, что вечером находился в гостях у заявителя. Мужчины распивали спиртные напитки. Воспользовавшись тем, что хозяин отвлекся, злоумышленник взял ключи от автомобиля и решил покататься. Не справившись с управлением, он въехал в забор.

Автомобиль с незначительными повреждениями полицейские обнаружили на одной из улиц и вернули владельцу.

Факт происшествия внесен следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 

Угонщику грозит наказание до 5 лет лишения свободы. 

 

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