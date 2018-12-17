В Харьковском районе мужчина угнал и разбил чужой автомобиль

17 декабря 2018 г. 12:19
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В Харьковском районе 24-летний житель города Южный незаконно завладел чужой машиной и попал на ней в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию от жителя поселка Березовка Харьковского района поступило заявление о пропаже его автомобиля «Skoda».

Правоохранители выяснили, что три дня назад пострадавший оставил 24-летнему мужчине автомобиль с ключами для установки на нем газового оборудования. 

Мужчина же решил покататься по улицам Харькова. 

Не справившись с управлением, злоумышленник врезался в препятствие и был остановлен патрульными полицейскими.

Следователем Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

 

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