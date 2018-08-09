В Харьковском районе мужчина в доме хранил гранаты

В Харьковском районе полицейские разоблачили 32-летнего жителя поселка Новый Коротич в хранении взрывоопасных предметов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время обыска дома злоумышленника полицейские обнаружили корпус гранат Ф-1 и РГД-5 и два запала УЗРГМ.

В настоящее время 32-летний житель поселка Новый Коротич обоснованно подозревается в совершении преступления.

Изъятые боеприпасы правоохранители направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Полицейские выясняют место приобретения и цель хранения взрывоопасных предметов.