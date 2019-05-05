В Харьковском районе неизвестные отравили собак (видео)

05 мая 2019 г. 15:27
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В поселке Кутузовка Харьковского районе в течение недели отравили трех собак. 

Об этом сообщили волонтеры группы "Спасение животных. Харьков".

Так, несколько дней назад отравили маму-овчарку, а сегодня, 5 мая, отравили е брата и сестру по кличке Барбос и Барбосяня. Животных знают местные жители, они кормили и ухаживали за ними. Одна из собак, Барбосяня, умерла, а вот за жизнь другого животного сейчас борются ветеринары. 

По словам местных жителей, яд рассыпают на открытой территории в центре города. Он переносится на обуви и несет угрозу не только животным, но и людям.

Люди собираются писать заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными.

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