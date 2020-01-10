Под Харьковом в районе объявили карантин из-за бешеного кота

10 января 2020 г. 11:01
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8 января в поселке Бабаи Харьковского района зарегистрирован случай бешенства бездомного кота, который подтвержден лабораторно.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

10 января на территории поселка Бабаи с прилегающими лесными и полевыми массивами наложен карантин по бешенству и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территориях поселков Бабаи и Покотиловка Харьковского района.

«Многие владельцы домашних животных не считают нужным проводить прививки кошек против бешенства, по их мнению в зоне риска данного заболевания находятся в основном собаки. Хотя на самом деле кошки болеют бешенством в несколько раз чаще собак», - отметили в Службе.

Также специалисты обращают внимание населения, что в начале первой стадии бешенства не видно никаких признаков болезни кошки, но существует вероятность заражения владельца при контакте с животным.

«К сожалению, данная болезнь не поддается лечению. Единственным профилактическим мероприятием от заражения питомца бешенством является вакцинация. Только вакцинация спасет вашего любимца и вас от смертельно опасной болезни», - подытожили в Службе.

 

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