Под Харьковом рецидивист обворовывал дачи

03 декабря 2018 г. 10:50
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В начале ноября в полицию стали поступать заявления о кражах из дачных домов в Харьковском районе, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В кражах правоохранители разоблачили 37-летнего жителя поселка Лизогубовка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следствием установлено, что злоумышленник специализировался на кражах электроинструментов и других ценных вещей из дачных домов в поселках Лизогубовка, Шубино, Кирсаново. Правоохранители доказали его причастность к 8 кражам на территории Харьковского района.

Общая сумма убытков в настоящее время устанавливается.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сейчас он находится под стражей.

 

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