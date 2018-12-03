Под Харьковом рецидивист обворовывал дачи

В начале ноября в полицию стали поступать заявления о кражах из дачных домов в Харьковском районе, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В кражах правоохранители разоблачили 37-летнего жителя поселка Лизогубовка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Следствием установлено, что злоумышленник специализировался на кражах электроинструментов и других ценных вещей из дачных домов в поселках Лизогубовка, Шубино, Кирсаново. Правоохранители доказали его причастность к 8 кражам на территории Харьковского района.
Общая сумма убытков в настоящее время устанавливается.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Сейчас он находится под стражей.