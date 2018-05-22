В Харьковском районе - скандал на тему школьных поборов (фото)

В одной из школ харьковской области выявили факт вымогательства денег на нужды школы с родителей учеников.

Об этом сообщает житель города Южный Харьковского района Харьковской области Александр Назаренко на своей странице в Фейсбук.

«Прошу максимальный репост. Это непозволительно! Город Южный Харьковская область , Харьковский р-н. Сегодня, 22.05.18, ко мне как активисту города обратился местный житель с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в школе номер 1 города Пивденне. Считаем данные действия неправомерными. В срочном порядке были оповещены департамент образования ХОГА, департамент образования ХРГА, также задокументирована жалоба в Министерстве образования Украины и правительственной горячей линии 1545. Требуем незамедлительно разобраться в этой вопиющей ситуации побора и вымогательства со стороны отдела образования Нашего Нового города Южный...!» - негодует в своем обращении автор сообщения.

Также активист опубликовал на своей странице соответствующее фото ученического дневника, который, предположительно, вклеен фотофакт нарушения закона.

Пост активиста собрал возмущенные комментарии пользователей соцсети, и на данный момент им поделились более 200 человек.