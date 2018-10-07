В Харьковском районе в автомобиле нашли пакеты с наркотиками

В Харьковском районе правоохранители выявили факт перевозки в автомобиле наркотических веществ, похожих на коноплю.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Около 17 часов 4 октября на стационарном посту полиции в Песочине правоохранители остановили автомобиль "Daewoo".
Полицейские заметили, что водитель и пассажир автомобиля заметно нервничали.
При проверке автомобиля правоохранители нашли в нем 6 пакетов с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.
На место вызвали следственно-оперативную группу из местного отдела полиции.
В дальнейшем делом будут заниматься следователи.