В Харьковском районе в автомобиле нашли пакеты с наркотиками

В Харьковском районе правоохранители выявили факт перевозки в автомобиле наркотических веществ, похожих на коноплю.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Около 17 часов 4 октября на стационарном посту полиции в Песочине правоохранители остановили автомобиль "Daewoo".

Полицейские заметили, что водитель и пассажир автомобиля заметно нервничали.

При проверке автомобиля правоохранители нашли в нем 6 пакетов с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.

На место вызвали следственно-оперативную группу из местного отдела полиции.

В дальнейшем делом будут заниматься следователи.