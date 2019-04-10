В харьковском СИЗО нашли наркотики

10 апреля 2019 г. 14:15
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9 апреля 2019 в харьковском следственном изоляторе выявили  запрещенные вещества у одного из новоприбывших осужденных.

Об этом сообщили Северо-восточном региональном управлении по вопросам исполнения наказаний.

Так, во время прибытия осужденного Ю. с изолятора временного содержания Харьковской области при досмотре его личных вещей сотрудники СИЗО обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения, похожее на наркотическое, и 5 капсул белого цвета.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы.

Также о выявленном факте оповестили полицию для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

 

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