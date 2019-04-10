В харьковском СИЗО нашли наркотики

9 апреля 2019 в харьковском следственном изоляторе выявили запрещенные вещества у одного из новоприбывших осужденных.
Об этом сообщили Северо-восточном региональном управлении по вопросам исполнения наказаний.
Так, во время прибытия осужденного Ю. с изолятора временного содержания Харьковской области при досмотре его личных вещей сотрудники СИЗО обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения, похожее на наркотическое, и 5 капсул белого цвета.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы.
Также о выявленном факте оповестили полицию для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.