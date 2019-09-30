 

В Харьковском СИЗО нашли наркотики в передаче заключенному

30 сентября 2019 г. 13:23
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В харьковском следственном изоляторе пресекли попытку доставки запрещенных предметов заключенным.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний.

Так, 29 сентября при осмотре посылки, поступившей на имя заключенного 1978 года, сотрудники СИЗО обнаружили два полиэтиленовых свертка с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, которые были спрятаны в бутылке из-под шампуня.

Обнаруженное вещество изъяли и по факту его изъятия составили соответствующие материалы. Также о данном факте сообщено в территориальный отдел полиции.

 

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