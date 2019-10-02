 

В харьковском СИЗО нашли наркотики в сгущенке

02 октября 2019 г. 11:50
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1 октября сотрудники харьковского СИЗО выявили попытку доставки запрещенных предметов одному из заключенных.

Как сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний, при осмотре посылки, поступившей заключенному 1987 года рождения, обнаружили кристаллоподобное вещество белого цвета, которое было смешано со сгущенным молоком.

Найденное вещество изъяли и по факту его изъятия вещества составили соответствующие материалы. Также сотрудники СИЗО уведомили о запрещенной находке полицию.

 

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