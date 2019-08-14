 

В Харьковском СИЗО нашли наркотики в тюремной передаче

14 августа 2019 г. 13:22
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В тюремной посылке, поступившей одному из заключенных Харьковского СИЗО, нашли наркотики.

Как сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний, запрещенные вещества были спрятаны в середине трех пирожков. 

Сотрудники СИЗО, проверявшие посылку, изъяли обнаруженное в выпечке порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения.

Материалы по данному факту передали в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

 

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