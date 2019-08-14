В Харьковском СИЗО нашли наркотики в тюремной передаче

В тюремной посылке, поступившей одному из заключенных Харьковского СИЗО, нашли наркотики.

Как сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний, запрещенные вещества были спрятаны в середине трех пирожков.

Сотрудники СИЗО, проверявшие посылку, изъяли обнаруженное в выпечке порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения.

Материалы по данному факту передали в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.