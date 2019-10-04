 

В Харьковском СИЗО нашли наркотики в тюремной передаче

04 октября 2019 г. 10:25
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В Харьковском СИЗО нашли наркотики, спрятанные  в тюремной передаче. 

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний.

Так, 3 октября во время осмотра посылки, поступившей 43-летнему заключенному, в середине луковицы сотрудники следственного изолятора обнаружили три полиєтиленовых свертка с белым кристаллическим веществом.

Обнаруженное вещество изъяли и составили соответствующие материалы.

Также о запрещенной находке сообщено в территориальный отдел Нацполиции для принятия решения в соответствии с законом Украины.

 

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