В Харьковском СИЗО нашли наркотики в тюремной передаче

В Харьковском СИЗО нашли наркотики, спрятанные в тюремной передаче.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний.

Так, 3 октября во время осмотра посылки, поступившей 43-летнему заключенному, в середине луковицы сотрудники следственного изолятора обнаружили три полиєтиленовых свертка с белым кристаллическим веществом.

Обнаруженное вещество изъяли и составили соответствующие материалы.

Также о запрещенной находке сообщено в территориальный отдел Нацполиции для принятия решения в соответствии с законом Украины.