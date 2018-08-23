В харьковском СИЗО прошли усиленные обыски: что изъяли

23 августа 2018 г. 14:44
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С 20 по 22 августа 2018 года в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний, выполняющих функцию следственного изолятора, прошли усиленные общие обыски.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

По информации управления, к проведению обысков были привлечены 500 сотрудников учреждений Северо-Восточного межрегионального управления.

Сотрудники управления обыскивали все помещения изолятора, камеры режимных корпусов, личные вещи всех осужденных и заключенных.

Кроме того, работники учреждения провели технические осмотры камер, тщательно проверили решетки, стены, пол, потолок, кровати, столы, а также канализационные и водопроводные коллекторы.

В результате проведенных мероприятий в харьковском СИЗО изъяли:

- мобильный телефон - 2 ед .;

- продукты брожения(дрожжи) - 35 л .;

- сухой продукт брожения - 4 кг;

- игральные карты - 11 колод;

- самодельный спортивный инвентарь - 47 штук;

- куски электропровода - 18 штук;

- самодельные удлинители электрические - 3 штуки.

 

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