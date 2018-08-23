В харьковском СИЗО прошли усиленные обыски: что изъяли

С 20 по 22 августа 2018 года в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний, выполняющих функцию следственного изолятора, прошли усиленные общие обыски.
Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.
По информации управления, к проведению обысков были привлечены 500 сотрудников учреждений Северо-Восточного межрегионального управления.
Сотрудники управления обыскивали все помещения изолятора, камеры режимных корпусов, личные вещи всех осужденных и заключенных.
Кроме того, работники учреждения провели технические осмотры камер, тщательно проверили решетки, стены, пол, потолок, кровати, столы, а также канализационные и водопроводные коллекторы.
В результате проведенных мероприятий в харьковском СИЗО изъяли:
- мобильный телефон - 2 ед .;
- продукты брожения(дрожжи) - 35 л .;
- сухой продукт брожения - 4 кг;
- игральные карты - 11 колод;
- самодельный спортивный инвентарь - 47 штук;
- куски электропровода - 18 штук;
- самодельные удлинители электрические - 3 штуки.