В Харьковском СИЗО у заключенного нашли запрещенные таблетки

В Харьковский следственный изолятор 9 сентября пытался пронести запрещенные предметы один из заключенных.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения

уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Сотрудники Харьковского СИЗО в 14 часов 40 минут, во время досмотра личных вещей заключенного Б., 1986 года рождения, выявили у него между пальцами на левой ноге бумажный сверток, в котором находилось четыре таблетки белого цвета и кристаллическое вещество белого цвета неизвестного происхождения.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в районный отдел полиции для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.