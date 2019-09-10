 

В Харьковском СИЗО у заключенного нашли запрещенные таблетки

10 сентября 2019 г. 12:23
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В Харьковский следственный изолятор 9 сентября пытался пронести запрещенные предметы один из заключенных.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения
уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Сотрудники Харьковского СИЗО в 14 часов 40 минут, во время досмотра личных вещей заключенного Б., 1986 года рождения, выявили у него между пальцами на левой ноге бумажный сверток, в котором находилось четыре таблетки белого цвета и кристаллическое вещество белого цвета неизвестного происхождения.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в районный отдел полиции для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

 

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