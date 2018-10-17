В харьковском СИЗО в банке с джемом для заключенного нашли наркотики

17 октября 2018 г. 15:05
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16 октября сотрудники харьковского СИЗО пресекли попытку доставки запрещенных предметов заключенным.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.

Так, при осмотре содержимого посылки, поступившей заключенному от женщины, в середине емкости с джемом проверяющие обнаружили и изъяли шесть полиэтиленовых свертков с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, похожим на наркотическое.

По факту изъятия правоохранители составили соответствующие материалы и сообщили в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области.

 

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