В харьковском супермаркете нашли продукты с опасной инфекцией

В замороженных овощах, которые продаются в сети «Метро», нашли опасную кишечную бактерию, которая является возбудителем листериоза – бактериальной инфекции.

В сложных случаях, особенно у группы риска, она может вызвать менингит и энцефалит, а у беременных - выкидыш.

Сытников Валерий, начальник отдела безопасности продуктов Госпродпотребслужбы

Це бактерія - анаероб, вона дуже шкідлива для вразливих груп населення, це - діти, літні люди, вагітні… Вона викликає і м*язові болі, і головні болі, і діарею, але у людей з підвищеним імунітетом може проходити безсимптомно

Поражены были наборы «Десертная кукуруза» и «Мексиканская смесь», которые изготовливались в Венгрии и реализовывались в разных странах мира.

Проблему нашла RASFF – всеевропейская система быстрого оповещения о качестве продуктов. Если говорить об Украине, то тут реализатором опасного продукта оказалась сеть супермаркетов «Метро», который принадлежит компании «Метро Кеш энд Керри", которая уже начала решать эту проблему.

Сытников Валерий, начальник отдела безопасности продуктов Госпродпотребслужбы

Наразі «Метро кеш енд кері» провело вилучення всіх продуктів, які були у них на складі, та проводить процедуру відкликання з таким моментом, що вони можуть повернути продукцію, навіть якщо немає упаковки чи втрачено чек

В «Метро Кэш энд Керри» говорят, что у них есть возможность отследить покупки клиентов, и все покупатели, которые купили товары из соответствующих партий продукции, в данное время уже проинформированы об опасности товаров.

Более того, по их информации, штамм бактерий, найденный в этих овощах, погибает при достаточной термической обработке.

Сейчас компания провела тестирование продукции вместе с «Укрметртестстандартом» и по результатам вся остальная продукция – абсолютно безопасна.

Тем не менее, тем, кто уже попробовал блюда из опасных овощных наборов, специалисты советуют срочно обратиться к врачу, если человек чувствует какие-то проблемы со здоровьем.