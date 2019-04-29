В харьковском супермаркете произошел конфликт с поножовщиной: пострадала женщина - соцсети

29 апреля 2019 г. 19:30
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В супермаркете "Сильпо", который расположен в харьковском торгово-развлекательном комплексе "Украина" на Салтовке между двумя девушками произошел конфликт, который перерос в поножовщину.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По информации очевидцев, накануне, 28 апреля, между двумя девушками, стоявшими в очереди на кассу, произошла ссора, в результате которой одна из них вырвала у другой из головы клок волос, а другая несколько раз ударила  ее ножом в кисть руки.

В конфликт вмешалась охрана супермаркета, которая и задержала злоумышленницу с ножом, которая пыталась сбежать с места преступления.

Прибывшая на место бригада "скорой" оказала пострадавшей медицинскую помощь.

Задержанную женщину передали в руки прибывшей полиции.

Сейчас все детали происшествия устанавливают правоохранители.

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