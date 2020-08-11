В харьковском театре оперы и балета - вспышка коронавируса среди сотрудников

11 августа 2020 г. 14:50
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В Харьковском Национальном академическом театре оперы и балета им. Н. Лысенко зафиксировали вспышку коронавируса среди сотрудников - в одном из подразделений ХНАТОБа обнаружили несколько подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Как отмечается, дирекция «СхидOpera» немедленно приняла все меры по обеспечению безопасных условий для сотрудников театра. Все подразделение, в котором были обнаружены больные коронавирусом, пошло на самоизоляцию. Домашнего режима пока придерживаются также лица, контактировавшие с заболевшими.

«Особое внимание мы уделяем тщательной уборке, соблюдению масочного режима, проведению температурного скрининга всем, кто заходит в здание», – сказано в сообщении.

В театре проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

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