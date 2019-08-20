В харьковском военном ВУЗе отреагировали на сепаратистский скандал вокруг преподавателя.

Как сообщается на официальной странице ВУЗа в Facebook, командование Военного института танковых войск НТУ "ХПИ" проводит служебную проверку в отношении работника Вооруженных Сил Украины Бондарева Геннадия, преподавателя кафедры тактико-специальным дисциплинам.

"После проверки информации и выяснения всех обстоятельств этого дела руководством учебного заведения будет принято принципиальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Харьковском институте танковых войск якобы преподает ярый сторонник "русского мира", полковник запаса Геннадий Бондарев.

Как отмечалось, Бондарева обвиняют в том, что он размещал посты в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", судя по которым, имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма, увлекается российскими военными и представителями террористических организаций "Л/ДНР" и скорбит по погибшим боевиками и российскими оккупантами, поддерживает уничтожение территориальной целостности и посягательство на неприкосновенность Украины.

Сам полковник запаса Геннадий Бондарев, который преподает в Харьковском институте танковых войск, поспешил оправдаться, заявив о клевете в свой адрес.

Свою реакцию на скандал он опубликовал на своей странице в Facebook и попытался опровергнуть все обвинения в информационной поддержке российских оккупантов.

"Мне никогда в своей жизни не приходилось оправдываться за свой труд – будь то служба в армии или педагогическая деятельность. Я до сих пор люблю свою работу, отдаю все свои опыт и знания своим подопечным. Они благодарят меня своим уважением и любовью. Так было всегда и есть сейчас. И теперь мне не за что оправдываться. Потому что то, в чем меня обвиняют, – неправда", – написал Бондарев.

Кроме того, он заявил, что дискредитирующие материалы якобы могли появиться на его странице в результате взлома из-за редкой посещаемости.

Однако ответ скандального преподавателя будущих украинских офицеров не вызвал доверия у пользователей сети, и его упрекнули во лжи.

Так, в комментариях под его постом люди обратили внимание на нестыковку фактов: Бондарев утверждал, что не заходил в "Одноклассники" после их запрета в Украине в 2017 году, однако на его странице содержатся более ранние посты сепаратистского содержания за 2014 год.

Кроме того, на попытку оправдания Бондарева отреагировали и на странице "Предатели военной присяги ХИТВ" в Facebook, где и появился компромат на него.

"Неуважаемый Геннадий Владимирович! Хватит устраивать шоу и говорить, что это какая-то провокация, фейк и клевета. Кому-то нужно опорочить ваше имя? Вы сами позорили его своими действиями на своем аккаунте в течение пяти лет. Почему сразу после публикации вы пытались почистить аккаунт, а потом поняли, что пять лет истории в соцсети так быстро не почистить и его удалили? Ваш аккаунт не взламывали, вы им спокойно пользовались все эти годы и излагали там свою позицию. Вам даже не хватает мужества признаться в этих действиях и сделать правильный вывод и извиниться. Но к этому мы были готовы, как и к тому, что вы начнете себя отбеливать и говорить, что аккаунт взломали. Хотите продолжения, потому что не имеете мужества, будет вам продолжение. Вы сами позорите славное Харьковское танковое", – обратились к нему представители сообщества.