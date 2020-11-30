В харьковском вузе разработали неинвазивный аппарат ИВЛ

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова с рабочим визитом посетил первый заместитель Министра образования и науки Украины Николай Кизим.

Как сообщили в ХОГА, во время ознакомления заместителя министра с деятельностью вуза был представлен неинвазивный аппарат искусственной вентиляции легких типа СИПАП, разработанный специалистами ХНУГХ совместно с Лондонским университетом и фирмой «Мерседес-АМГ».

Как отметил заместитель председателя Харьковской ОГА Евгений Грицков, эта разработка крайне необходима во время пандемии.

«Важно, что ваш вуз инициировал сотрудничество с иностранными коллегами и смог найти силы и ресурсы для разработки и изготовления таких нужных сейчас аппаратов», - сказал Евгений Грицков.

Во время визита состоялись встречи с ведущими научными коллективами университета, во время которых обсуждались вопросы развития университетской науки в Украине, популяризации междисциплинарных исследований и коммерциализации инновационных результатов научной деятельности.