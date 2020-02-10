В Харьковском зоопарке планируют построить туалет с колоннами и дизайнерским интерьером

10 февраля 2020 г. 16:49
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В Харьковском зоопарке, в зоне "Мир побережья", планируют построить туалет за 16,8 млн грн. Об этом сообщается на портале электронных закупок Prozorro.

Согласно проекту, на первом этаже здания будут расположены уборные для мужчин и женщин, а также переход в экспозиционный павильон "Террариум". На втором этаже планируют обустроить техническое помещение. В туалет проведут горячую и холодную воду, газ, канализацию и вентиляцию. В помещениях будут подвесные потолки, колонны, дизайнерские интерьеры и декоративные панели.

Ожидаемая стоимость постройки туалета составляет 16,8 млн.грн. Аукцион запланирован на 11 февраля. Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2021 года.

 

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