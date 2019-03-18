В харьковской аптеке незаконно продавали наркопрепараты

18 марта 2019 г. 10:00
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В Харькове обнаружили аптеку, в которой незаконно продавали наркосодержащие лекарственные средства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе обыска 15 марта в аптеке, расположенной на улице Ахсарова, правоохранители изъяли 270 таблеток препарата «Кодепсин», документы на которые отсутствовали. 

Уголовное производство открыто по ч. 1, ч. 2 ст. 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. 

В аптеке правоохранители обнаружили харьковчанина, который приобрел у 64-летней женщины-провизора 80 таблеток наркосодержащего препарата. 

Кроме того, в тайнике полицейские обнаружили еще 190 таблеток и полимерные конвалюты указанного лекарственного средства. 

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

 

Видео: 

Поліцейські Харкова виявили аптеку, у якій незаконно продавали нарковмісні лікарські засоби

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