В харьковской инфекционке коронавирусом заболели две медсестры

06 мая 2020 г. 11:33
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В Харьковской областной инфекционной больнице на коронавирус заболели две медсестры. Это первые случаи среди медперсонала первой опорной больницы на Харьковщине, которая принимает больных с СOVID-19, пишет "Суспільне" со ссылкой на заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка.
 
"168 человек находится сегодня во взрослой инфекционной больнице. Штатно работает сегодня коллектив. Есть проблематика, действительно, она существует сейчас у нас, что почти каждый четвертый заболевший - это медицинский работник. И мы знаем, что и две медсестры инфекционной больницы уже сегодня находятся на лечении, потому что есть инфекция ", - сказал Черняк.
 
Директор инфекционной больницы Павел Нартов уточнил, что речь идет о работниках возрастом 35  и 50 лет. По его словам, сначала болезнь подтвердили у молодой женщины, а когда начали проверять контактных особ, обнаружили положительный тест у старшей.
 
"Они находятся также на лечении в нашем заведении. Состояние этих больных средне тяжелое без пневмонии. Вчера были госпитализированы", - отметил Нартов.
 
Отметим, что среди больных коронавирус в Харьковской области до сегодняшнего дня не было работников инфекционной больницы.

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