В харьковской инфекционке пациентов с COVID-19 и с подозрением на вирус размещали в одной палате

Харьковская областная инфекционная больница по приказу областного Департамента здравоохранения длительное время принимала и пациентов с COVID-19, и пациентов с подозрением, не имея возможности их разделять в отдельные палаты, поэтому люди могли заражаться и в стенах учреждения. Об этом сказал директор больницы Павел Нартов, который и сам с подтвержденным коронавирусом находится на лечении.

Разговаривал директор с журналистами через открытое окно палаты.

«Я о сортировке говорил еще в начале подъема заболеваемости. Я информировал департамент. И не один раз, а несколько. И есть эти письма. В наше учреждение госпитализировали людей не только с подтвержденным ковидом, но и с подозрением. И количество подозрений с каждым днем ​​все больше увеличивается. В другие стационары эти больные почему-то не госпитализируются. И мы уже не можем этих больных изолировать, чтобы в палате находились 1-2 человека, потому что таких палат по всей больнице всего 80. Таким образом, больной находится не один в палате, и инфекция продолжается распространяться. Я с этим был не согласен и на устные приказы из департамента облгосадминистрации давал отказ, но когда уже был письменный приказ, мы брали этих больных, но говорили, что нельзя этого делать», - эмоционально говорит Нартов.

Он отмечает, что на определенном этапе эпидемии учреждение может быть и провизорным, и госпитальной базой, но когда наполненность достигла 100%, то госпитализироваться в инфекционную должны только пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Нартов подтверждает слова руководителя региона Алексея Кучера, что есть недоразумение с директором департамента здравоохранения Вадимом Иванниковым.

«С обладминистрацией у меня никакого конфликта нет. С департаментом - да, у нас ситуация сложная. Эти приказы, которые давались, на каком-то этапе я их не выполнял, потому что, если анализировать с точки зрения здравого смысла, то они неадекватные были», - говорит директор больницы.

Относительно того, что пациенты с COVID-19 получали списки лекарств для самостоятельного приобретения, Нартов отмечает, что деньги из бюджета поступили только 8 мая.

«Бесплатно лечим тем, что есть в наличии. Этиотропная терапия - это «Плаквенил» и «Алувиа». Все, что дополнительно надо пациенту, приходится людям покупать. Средства же от НСЗУ зашли только на прошлой неделе, основная сумма - это зарплата. Деньги на счетах, вероятно, у нас есть, и сейчас мы готовим докладную записку о том, как эти деньги расходуются. Так, определенную часть мы можем выделить на лекарства, но также часть мы должны выделить на хозяйственные нужды - платить за тепло, электроэнергию. А относительно ковидного пакета, то 8-го числа к нам зашли 826 тысяч, которые мы начали использовать в тот же день, и сразу закупили 3 антибактериальных препарата, а остальные лекарственные препараты, которые мы планировали закупить, сейчас в процессе переговоров. То есть все деньги мы осваиваем, нет такого, что есть деньги, а мы их не используем... Я не могу понять, почему такие обвинения в мой адрес», - возмущен Нартов.

Он отмечает, что средства, поступающие дополнительно на лекарства, осваиваются сразу, однако процедура закупки на «Прозорро» в среднем длится от 10 дней до 2-3 недель, а то и месяц. По его словам, например, такой дорогостоящий препарат как «Актемра» больница не закупает, так как его назначают тяжелым пациентам с системными заболеваниями.

«Но мы информировали департамент, нам нужен этот препарат, и нужно выделять дополнительные средства, но опять же - никакой реакции», - объясняет Нартов.

Отметим, что 26 мая председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что постоянная загруженность в инфекционной больнице и отсутствие лекарств возникли из-за личного конфликта директора учреждения Павла Нартова и директора департамента здравоохранения ОГА Вадима Иванникова. Оба сейчас на больничном, Иванников - с заболеванием, не связанным с COVID-19.

«Моя уверенность стопроцентная - виновны обе стороны. Там уже есть и личные отношения. И, собственно, этот взрыв и произошел на почве личных отношений, к сожалению, отсутствие коммуникации и прочее», - сказал Кучер.

По его словам, из-за запоздалого тестирования в больнице находилось 68 пациентов, которые не болеют COVID-19. Сейчас больницу разгружают, чтобы одновременно в ней было не более 100-120 больных, пациентов переводят в городские учреждения Харькова.