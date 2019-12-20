В харьковской колонии осужденная вышла замуж

20 декабря 2019 г. 16:30
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18 декабря 2019 в Качановской исправительной колонии состоялось торжественное событие для одной из осужденных: она вышла замуж, сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

Женщина находится в учреждении с 2016 года. Срок наказания у нее истекает в 2025 году.

Год назад она познакомилась с будущим женихом, и вот сейчас состоялась свадьба.

Как отмечается, с начала года это уже третья свадьба в учреждении.

Представительница Слободского отдела ЗАГСа в торжественной обстановке зарегистрировала брак и выдала свидетельство о браке.

Молодожены получили множество теплых поздравлений, установок и добрых пожеланий.

Также молодой семье было предоставлено внеочередное длительное свидание, чтобы они отпраздновали этот значительный день своей жизни.

«Восстановление и создание социальных связей способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни», - отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.

 

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