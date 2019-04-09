В харьковской квартире выявили нарколабораторию

8 апреля полицейские обнаружили в жилой квартире одного из районов Харькова лабораторию по выращиванию элитных растений каннабиса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время обыска правоохранители изъяли наркотическое средство - каннабис в высушенном и измельченном виде весом около 3 кг в виде сортированного каннабиса и 58 растений конопли, специальное оборудование для гидропонного выращивания сортовых видов конопли, черновые записи и книги с инструкциями по выращиванию наркотических растений и тому подобное.

Уголовное производство открыто по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о конечной квалификации уголовного преступления.