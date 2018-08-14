В харьковской маршрутке ограбили женщину

13 августа в полицию обратилась 56-летняя женщина и рассказала о том, что в маршрутке неизвестный вытащил из ее рюкзака мобильный телефон и скрылся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские нашли и задержали грабителя. Им оказался 35-летний гражданин Грузии.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.